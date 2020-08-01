بعد الظهور الأول لابنتها .. ريهام حجاج مطلوبة على مؤشرات جوجل

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومؤشر البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك عقب ظهور صور لابنتها لأول مرة، والتي لم تعلن عنها من قبل، إضافة إلى التشابه الكبير بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لابنتها "جنا" من زيجتها السابقة من المصور اللبناني

محمد مكاوي الشهيرة بميكي، حيثوهي تستمتع برحلة بحرية، فخطفت الأنظار بملامحها الشابة.

التشابه الكبير بين جنا ووالدتها الفنانة ريهام حجاج، دفع نشطاء السوشيال ميديا للبحث عنها، ومعرفة كافة التفاصيل عن ابنتها وعن الزيحة الأولي، حيث

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إنها تزوجت من المصور ميكي، وقيل إنهما تزوجا قبل دخولها عالم الفن، وعاشا سوياً 5 سنوات تنقلت إقامتها ما بين لبنان ومصر وإيطاليا، وبعد أن وقع الطلاق بينهما أخذت ابنتها واستقرت في مصر ومن ثم بدأت تخوض تجربة التمثيل.

يذكر أن ريهام حجاج عرض لها فى رمضان الماضى 2020 مسلسل "لما كنا صغيرين" والذى شارك فى بطولته كل من خالد النبوى ومحمود حميدة وكريم قاسم.