تصدرت الفنانة ريهام حجاج، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومؤشر البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك عقب ظهور صور لابنتها لأول مرة، والتي لم تعلن عنها من قبل، إضافة إلى التشابه الكبير بينهما.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لابنتها "جنا" من زيجتها السابقة من المصور اللبنانيمحمد مكاوي الشهيرة بميكي، حيث أطلت نجلتها على متن يخت وهي تستمتع برحلة بحرية، فخطفت الأنظار بملامحها الشابة.
التشابه الكبير بين جنا ووالدتها الفنانة ريهام حجاج، دفع نشطاء السوشيال ميديا للبحث عنها، ومعرفة كافة التفاصيل عن ابنتها وعن الزيحة الأولي، حيث
يذكر أن ريهام حجاج عرض لها فى رمضان الماضى 2020 مسلسل "لما كنا صغيرين" والذى شارك فى بطولته كل من خالد النبوى ومحمود حميدة وكريم قاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الظهور الأول لابنتها .. ريهام حجاج مطلوبة على مؤشرات جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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