الجزء الثاني من سرايا عابدين غداً على MBC مصر

وسط المزيد من أجواء المؤامرات والصراعات من داخل قصر عابدين، تبدأ قناة "MBC مصر" من غداً "الأحد" في تمام التاسعة مساءً، عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين".



يستمر الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، في رصد الحياة الأرستقراطية الراقية في مصر خلال القرن التاسع عشر، وفي الوقت ذاته يتطرّق إلى بعض القصص الدرامية المُستوحاه من جوانب من حياة الخديوي

إسماعيل ومن حوله من نساء وأقرباء وعاملين في القصر، وتدور الأحداث حول زوجات وجواري الخديوي إسماعيل، ومؤامرات كل منهن سعياُ إلى تنصيب أولادهن على العرش والصراعات التي كانت تدور داخل القصر بين الجميع لنيل رضاه وسط أجواء من التنافس والتآمر والمكائد.



يُعد "سرايا عابدين" أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية،

وهو من تأليف هبة مشاري، بطولة قصي خولي، يسرا، نور، نيللي كريم، صلاح عبدالله، كارمن لُبس، أنوشكا، ريم مصطفى، سوسن أرشيد، عبد الحكيم قطيفان، صفاء الطوخي، مجدي بدر، ميار الغيطي، منة عرفة، محمود البزاوي، يورجو شلهوب، بيتر سمعان، وآخرين... وأخرجه عمرو عرفة، وشادي أبو العيون السود.



يعرض الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" على MBC مصر، يوميا في تمام الساعة 9:00 مساءًـ ويبدأ عرضه الأحد 2 أغسطس 2020 الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد يومياً الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.