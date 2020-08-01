- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وتألق “بن رحمة” بشكل لافت مع فريقه خلال شهر تموز/ يوليو ، حيث كان لأهدافه وتمريراته الحاسمة أثر كبير في نتائج الفريق.
وأشار موقع دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إلى التألق الكبير للاعب الجزائري وإحرازِه ستة أهداف، من ضمنها هاتريك أمام ويغان.
ونجح اللاعب الجزائري في قيادة فريقه إلى نهائي المحلق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيجمع برينتفورد ضد فولهام في الرابع من الشهر الجاري على ملعب ويمبلي.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر من هو اللاعب العربي الذي نال “جائزة الأفضل” بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.