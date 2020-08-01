من هو اللاعب العربي الذي نال “جائزة الأفضل” بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

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وتألق “بن رحمة” بشكل لافت مع فريقه خلال شهر تموز/ يوليو ، حيث كان لأهدافه وتمريراته الحاسمة أثر كبير في نتائج الفريق.

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وأشار موقع دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إلى التألق الكبير للاعب الجزائري وإحرازِه ستة أهداف، من ضمنها هاتريك أمام ويغان.

ونجح اللاعب الجزائري في قيادة فريقه إلى نهائي المحلق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيجمع برينتفورد ضد فولهام في الرابع من الشهر الجاري على ملعب ويمبلي.