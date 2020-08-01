شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يحتفل بعيد الأضحى المبارك مع العائلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمود حميدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع والدته، حيث شارك جمهوره صورة برفقة بوالدته وحفيده عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، وعلق قائلاً:"العيد والعائلة".









وانهالت التعليقات من قبل جمهوره عبر صفحته بموقع فيس بوك، حيث كتبت هدى:" ربنا يعطي الوالدة الصحة ويبارك فيك. وكل سنة وحضرتك طيب..جيل العمالقة"، وكتب آخر:" صورة جميلة جدا بتفكرني بتيتة والكرسي وإن شاء الله يعطى والدتك العافية"، وعلق محمد عمير:" مشاء الله ربنا يبارك في صحه الولدة ربنا يديها الصحة والعافية".

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لم تكن المرة الأولى التي يشارك فيها النجم محمود حميدة بصورة لوالدته حيث سبق وأن شاركها في أول مرة في عيد الفطر المبارك الماضى.

ويعرض للفنان محمود حميدة فيلم "الغسالة" حيث يشارك في بطولته النجوم أحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد إغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.