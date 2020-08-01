شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد من عروس البحر المتوسط: "بحب اسكندرية قد الكوره الأرضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان والمطرب أحمد سعد، متابعيه وجمهوره، على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، بصورة جديدة من عروس البحر المتوسط، مدينة الاسكندرية، مشيرا إلى حبه الكبير لها، حيث علق سعد على الصورة التى نشرها بحسابه قائلا: "بحب اسكندريه قد الكوره الارضية"، فيما رد عليه مجموعة كبيرة من أهل مدينة الاسكندرية، مؤكدين أن أهل اسكندرية أيضا تحبه، وأنهم يرحبون به.



أحمد سعد فى الاسكندرية

أحمد سعد طرح منذ أيام قليلة، أغنيته الجديدة "100 حساب" التى تجمعه مع حسن شاكوش، وجاء توقف طرح الأغنية مؤخرا بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.



احمد سعد

Advertisements

"100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.. فقد تم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات، وعلق كل من سعد وشاكوش عقب الانتهاء من التسجيل بأن الأغنية " هتهز مصر" وأنها مفاجأة للجميع، فهى لون وشكل مختلف وكلماتها ذات معنى دون اسفاف، وتحمل العديد من المفاجآت، وعبر كلا من أحمد سعد وحسن شاكوش عن سعادتهما بالغناء معا لأول مرة.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغانى أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهورى على تفاعلكم القوى مع أغانى مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".