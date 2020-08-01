شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى تهنئ الجيش السورى بذكرى تأسيسه الـ75: "ضمان حياتنا ومستقبلنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، التهنئة للجيش الوطني السوري بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجيش العربي السوري، ونشرت سولاف فواخرجي صورة لجنود من الجيش السوري على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم السبت، ووجهت التهنئة لهم بمناسبة الذكرى الوطنية قائلة: "كل عام وجيشنا رمز بلدنا وسيادتنا ... وضمان حياتنا ومستقبلنا. وطن_شرف_اخلاص".

وكانت قد ثارت حالة جدل حول البوستر الدعائى لمسلسل "شارع شيكاغو"، بطولة النجمة السورية سلاف فواخرجى، والنجم مهيار خضور، حيث ظهر بطلا المسلسل فى مشهد رومانسى على البوستر الدعائى الذى يصور استعدادهما لتبادل القبلات، ما تسبب فى تعرض سلاف للانتقادات من قبل بعض الجمهور.



سولاف فواخرجي على انستجرام

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سولاف فواخرجى

وفى رد حاسم على الانتقادات، أجرت سلاف فواخرى، مقارنة بين بوستر مسلسلها الجديد، وأفيشات أحد أشهر أفلام الستينيات وهو فيلم "أبى فوق الشجرة"، بطولة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والفنانة الراحلة نادية لطفى، حيث نشرت سلاف، أفيش فيلم "أبى فوق الشجرة"، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليه: "أفيشات أشهر أفلام الخمسينيات والستينيات بطوله كبار النجوم.. فى زمن كان كل إنسان رقيب على نفسه زمن كان فيه أخلاق وتربية وتذوق للفن والفهم والاستيعاب والأهم من كل ده لا كان فيه قلة أخلاق ولا تحرش ولا الجرائم اللى كل يوم بنسمع عنها".

وقالت سلاف فواخرجى: "ربنا ميز الإنسان بالعقل عشان يفكر ويعقل ويتدبر ويتذوق.. والفن عمومًا بيوصل رسالة وكل متلقى بيستوعب الرسالة حسب خلفيته وإدراكه، زى بالظبط اللى بيهاجموا التماثيل والنحت تحت مسمى أنها أصنام.. فى النهاية كل مشاهد له حرية إنه يتقبل أو لا يتقبل بس من غير مصادره ولا تجاوز على الآخرين.. كل التوفيق ومنتظرين شارع شيكاغو".