وفاة نجمة الفيلم الروائي ذهب مع الريح أوليفيا دي هافيلاند عن عمر يناهز 104 عاماً!

"الخليج 365" من بيروت: توفيت النجمة الهوليوودية أوليفيا دي هافيلاند التي شاركت في بطولة فيلم ذهب مع الريح عن عمر 104 سنوات بحسب ما قالت وكيلة أعمالها.
وأوضحت الأمريكية ليزا غولدبرغ في بيان: «رحلت أوليفيا دي هافيلاند بهدوء لأسباب طبيعية». وتوفيت الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار أفضل ممثلة في مقر إقامتها الباريسي حيث تقيم منذ الخمسينيات.
وأدت دي هافيلاند دور ميلاني في «ذهب مع الريح» (1939) وكانت تعتبر عميدة سينما هوليوود وتجسد عصرها الذهبي في الثلاثينيات والأربعينيات.
ورشحت دي هافيلاند عدة مرات للفوز بجوائز أوسكار ونالت جائزة أفضل ممثلة عن «تو إيتش هيز أون» (1946) و«ذي إيريس» (1949).
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