انفصال الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عن زوجها السعودي يعقوب الفرحان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: "أعلن انفصالي رسمياً عن يعقوب الفرحان".. بهذه الجملة المقتضبة، وبلا تفاصيل، كشفت المطربة اللبنانية ليلى إسكندر، عن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، وذلك عبر حسابها على موقع سناب شات، حيث كتبت الجملة ونشرتها على خلفية سوداء اللون.

وخبر انفصال ليلى اسكندر عن زوجها جعلها الأكثر بحثا على مؤشر البحث العالمي غوغل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

والمثير في الأمر، أن الفنانة اللبنانية كانت قد عبرت عن اشتياقها لزوجها قبل 14 ساعة فقط من إعلان الانفصال، حيث كتبت: "هذا العيد الثاني بدونك، صعبة، الله لا يضيع لك تعب وترجع بالسلامة بو يوسف".

اللافت أن هذا الإعلان المفاجيء جاء عبر حسابها على سناب تشات فقط بينما لا يزال حسابها على تويتر زاخراً بصور وفيديوهات زوجها عندما كانت تروج لمسلسله "الديفا" الذي عرض على منصة شاهد قبل رمضان. وكذلك حسابها على الإنستغرام لم يتضمن اي إعلان عن خبر الإنفصال.

يذكر أن إسكندر أقامت في المملكة مع الفرحان، قبل انفصالهما، وذلك بعد مرور ما يقارب 6 سنوات على زواجهما. ولم تغب أجواء الإثارة عن تلك الزيجة، خاصة وأنها بدأت سرية قبل أن يقوم يعقوب الفرحان، بالإعلان الرسمي بعد مرور عامين على زواجهما، وفي عام 2018، رزق الزوجين بابنهما الوحيد يوسف، الذي يبلغ من العمر عامين.