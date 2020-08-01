Netflix تكشف النقاب عن شخصيات مسلسل "إيدون والأفاعي المُجنَّحة"

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت Netflix عن الصور الأولى لشخصيات المسلسل الإسباني الأصلي القادم بتقنية الرسوم المتحركة "إيدون والأفاعي المُجنَّحة"، ومن المقرّر أن يبدأ العرض الأول في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من هذا العام.

في هذا المقطع، تخرج الشخصيات الرئيسية للقصّة "ألسن" و"جاك" و"فيكتوريا" و"شايل" و"كيرتاش" من مسودّات دفتر الملاحظات إلى الواقع.

مسلسل "إيدون والأفاعي المُجنَّحة" من تأليف "لاورا غاييغو" و"أندريه كاريون"، وهو مُقتبس عن المجلد الأول الأكثر مبيعًا من رواية The Resistance والذي يحمل الاسم نفسه، وقد صدر منذ خمسة عشر عامًا وتمت ترجمته إلى أربع عشرة لغة، وما يزال يتمتّع بذات النجاح حتى يومنا هذا.

ويعتبر هذا العمل، الذي أنتجته شركة Zeppelin، أول مسلسل إسباني أصلي بتقنية الرسوم المتحركة من Netflix.

استغرق إنتاج هذا العمل الإبداعي أكثر من عامين، وسيُعرض في أكثر من مائة وتسعين دولة. وتم تنفيذ عملية الرسوم المتحركة في مدينة "فيتوريا غاستيز" من قبل فريق محلي مكوّن من حوالي عشرين فنيًّا، والذين قادوا مهمة إعادة إنتاج عالم "إيدون" وتجسيد شخصياته على الشاشة.

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وقد قدّم إبداعهم، إلى جانب جودة تصميم الرسوم المتحركة، قصَّة ملحميّة تزخر بالصداقات والعواطف والإثارة.

يتكوّن الموسم من خمس حلقات، وهو من إخراج "مايتي رويز دي أوستري"، الفائزة بجائزتين من جوائز "غويا" لأفضل فيلم بتقنية الرسوم المتحركة، والتي أصبحت بذلك أول امرأة تُخرِج مسلسلًا بتقنية الرسوم المتحركة في إسبانيا.

نبذة عن "إيدون والأفاعي المُجنَّحة"

في اليوم الذي اصطفّت فيه ثلاث شموس وثلاثة أقمار بخط مستقيم واحد فوق "إيدون"، تمكّن مستحضر الأرواح "أشران" من الاستيلاء على السلطة، وبدأ عهد الأفاعي المجنّحة. وستدور رحى المعركة الأولى من أجل حرية "إيدون" على الأرض، حيث يقاتل "جاك" و"فيكتوريا" للحدّ من شرور "كيرتاش"، ذلك القاتل الذي أرسله "أشران" للقضاء على سكان "إيدون"، والذين بدورهم هربوا من طغيانه للنجاة بأنفسهم. ومع ذلك، ودون معرفة منهما بذلك، يشكّل "جاك" و"فيكتوريا" جزءًا من نبوءة تتشابك فيها أقدارهما في أحداث قصة تزخر بالحب والكراهية، وستشهد مبارزات مميتة وتبني تحالفات لم تكن في الحسبان.