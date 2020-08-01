شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتبادل التهانى مع صناع "صاحبة رأى": "سوا من 2002 وباقيين بأعمال عظيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر على تبادل التهانئ مع جمهورها وفريق عمل ألبوها ا"صاحبة رأى" بعد طرح منذ قليل بعد انتظار كبير، وذلك خلال إحدى التطبيقات الصوتية الشهيرة، وردت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويترعلى الملحن محمد رحيم قائلاً:" الشكر لك ولكل الفنانين اللي اشتغلوا بهالعمل. نحنا سوا من 2002 وباقيين بأعمال عظيمة منك دايما صاحبة رأي".

وهنأ الملحن والموزع محمد رحيم، عبر حسابه بموقع تويتر، المطربة اللبنانية إليسا قائلاً :" من كل قلبي الف مليون مبروك لحبيبتي الغاليه النجمه والفنانه الاستثنائية في كل شئ اليسا على البومها الرائع اللى تعبت فيه جدا جدا علشان تقدم عمل يليق كالعادة بجمهورها في كل العالم ".





وكتب المطرب رامى جمال، عبر حسابه بموقع تويتر:" مبروك يا فنانتي وصديقتي المفضله والجدعه الشغل معاكي ممتع وممتع اكتر وجودي في وسط الأسامي الجميله والفنانين المشاركين في صناعه البومك التحفه ده بالتوفيق يا حبيبتي واشوفك دائما ناجح وسعيده و صاحبه_رأي".

يشار إلى أن النجمة اللبنانية إليسا، طرحت ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "صاحبة رأى"، منذ قليل بعد انتظار كبير من جمهورها من خلال إحدى التطبيقات الصوتية الشهيرة.

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وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع تويتر:" العد التنازلي انتهى.. الألبوم قيد التشغيل رسميًا يمكنك الاستمتاع بالأغنية بعد الانتظار الطويل".

وكانت النجمة اللبنانية إليسا، طرحت أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها، على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة.

وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم والتى تؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

‏‎يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق ‏الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى‎.