شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يعتذر عن المشاركة فى احتفالية الجيش اللبنانى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، عن مشاركته فى احتفالية عيد القوات المسلحة اللبنانية اليوم السبت، وذلك لخضوعه للعزل والحجر المنزلى، قائلا:" لطالما كنت دائماً اول المشاركين بكل مناسبة وطنية ولكن الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين حتم علينا عدم المشاركة اليوم"، وقال عاصى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اعتذر عن عدم مشاركتي في حفل عيد الجيش المقرر اقامته اليوم والذي سيتم نقله على القنوات اللبنانية السبب التزامي بالحجر المنزلي.. لطالما كنت دائماً اول المشاركين بكل مناسبة وطنية ولكن الشعور بالمسؤولية تجاه الأخرين حتم علينا عدم المشاركة اليوم..! كل عيد وجيشنا درع الوطن الغالي".



عاصى الحلانى

وكشف الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، عن وضعه وأسرته حاليًا بعدما فرضت السلطات الصحية اللبنانية عزلا صحيا على بلدة الحلانية التى ينتمى إليها ويقيم فيها الفنان عاصى الحلانى، حيث نشر صورة تجمعه مع أفراد أسرته، مؤكدًا من خلالها التزامهم بالحجر المنزلى حسب إرشادات وزارة الصحة اللبنانية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ونشر الفنان عاصى الحلانى، صورته مع أفراد عائلته عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتب فى تعليقه عليها: "‫اتشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عنى وعن عائلتى.. نحن بخير الحمد لله.. حالياً متواجدين فى الحلانية مع أحبائنا وأهلنا ‫آل الحلانى.. ملتزمين بالحجر المنزلى حسب إرشادات وزارة الصحة.. نسأل الله العلى العظيم الشفاء لجميع المرضى على أمل أن تكون الأيام المقبلة أفضل من سابقاتها علينا جميعاً".

فى المقابل، أشارت الصحف اللبنانية، إلى أن السلطات الصحية اللبنانية بالتعاون مع القوى الأمنية، فرضت عزلا صحيا على بلدة الحلانية التى ينتمى إليها ويقيم فيها الفنان عاصى الحلانى، وجاء هذا على إثر كشف عدد كبير من المصابين بالمرض الناتج عن وباء فيروس كورونا فى أوساط السكان.

وفى هذا السياق أظهرت فحوصات الـPCR إصابة أكثرمن 49 مواطناً بالفيروس بعد حضورهم حفل زفاف أقيم فى القرية، كذلك سارعت القرى المجاورة إلى فرض الإجراءات الاحترازية على سكانها بعدما التقط بعضهم العدوى جراء اختلاطهم بأهالى الحلانية.