شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور :"كل عيد أضحى و أنتم إلى الله أقرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة سيرين عبد النور، بعيد الأضحى المبارك، موجهة رسالة تهنئه إلى جمهورها، وكتبت سيرين عبر حسابها على إنستجرام، قائلة :"كل عيد أضحى وأنتم إلى الله أقرب كل عام وأنتم بخير".

وتواظب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على التفاعل باستمرار مع جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشارك محبيها نصائحها ولحظاتها الأسرية والتعليق على الأحداث السياسية، ووجهت سيرين رسالة غامضة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حيث نشرت صورتها وعلقت عليها قائلة: " في البداية نقرأ الكتب ثم نقرأ البشر ثم نقرأ الحياة وفي النهاية نموت دون ان نفهم شيئاً ...".



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وظهرت الفنانة اللبنانية مؤخراً في أحدث صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وهي ترتدي البكيني أمام البحر، وعلقت علي الصورة: " كن انت سيد مزاجك.. لاتدع أحداً ينتزع منك شغفك لشيء ، رافق من تحب حتى لو كان كتاباً أو كوب قهوة".

من ناحية أخرى ظهرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور فى وقت سابق خلال إعدادها وصفة جديدة للمكرونة أثناء تواجدها في المنزل.