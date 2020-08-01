شكرا لقرائتكم خبر عن ميس ودانا حمدان تتقمصان شخصيتى شريف منير ومدحت صالح فى "حزمنى يا" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة دانا حمدان، متابعيها عبر تيك توك، بفيديو مع شقيقتها الفنانة ميس، عبر حسابها، مستعينين بمقطع صوتى من مسرحية "حزمنى يا"، حيث قاما بتقليد كل من النجمين شريف منير ومدحت صالح، فى أحد مشاهدهما الشهيرة مع الفنان الراحل حسن حسنى، وحصل الفيديو على الآلاف من المشاهدات والاعجابات، لا سيما أن دانا حمدان أصبحت واحدة من أكثر نجمات تيك توك فى الوطن العربى وتمتلك حوالى قرابة النصف مليون متابع.

@danahamdan7 [email protected] ##يوميات_بنات_حمدان ##ميس_حمدان # مي_حمدان♬ original sound - hannahelzahed

وكانت ميس حمدان قد غنت أغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى" فى فيديو خاص لـ"الخليج 365" وذلك قبل طرحها، والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

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جزء من الفيديو



ميس حمدان ودانا حمدان



ميس ودانا

وقالت ميس حمدان إن أغنية "صح صح يا غبى" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.