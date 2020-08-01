شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الغسالة يحقق مليون جنيه فى ثانى أيام عرضه وتوقعات بتزايد الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم"الغسالة" يحقق إيرادات مميزة في أول أيام عيد الأضحي السينمائي، حيث حقق ليلة أمس الجمعة فى ثانى أيام عرضه مليون جنيه، ليصبح إجمالى إيراداته منذ طرحه مليون و 167 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال أيام عيد الأضحى، وما بعدها، وجاءت الإيرادات العامة للأفلام هزيلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يطرح سوى فيلم الغسالة هذا الموسم، بعد أن تجنب المنتجون خسائر الكورونا بعد قرار تشغيل السينمات بنسبة 25%.

بينما حقق فيلم "لص بغداد" 67 ألف جنيه، وحقق فيلم "الفلوس" 67 ألف جنيه، وحقق فيلم "بنات ثانوى" 2862 جنيها، ليصبح إجمالى إيرادات الافلام، مليون و148 الف جنيه.

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فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.