شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطالب جمهورها بالتغريد عبر هاشتاج "صاحبة رأى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة إليسا جمهورها، بكتابة آرائهم فى ألبومها الجديد بعد أن تم طرحه اليوم السبت، عبر الهاشتاج الرسى الذى أطلقته "صاحبة رأى"، حتى تتمكن من معرفة وجهات نظر متابعيها وجمهورها، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"استخدموا الهاشتاج الرسمى فى كل تغريداتكم، حتى أتمكن من قراءة آرائكم وردود أفعالكم، وحتى نتمكن من الوصول للترند العالمى مرة أخرى".



إليسا

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا اليوم السبت، ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "صاحبة رأى"، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يحصد الكثير من الإشادات لما تتمتع به إليسا من اختيارات موفقة دائما فى أغنياتها الرومانسية والتي جعلتها تحصد لقب "ملكة الاحساس".

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وكانت النجمة اللبنانية إليسا، طرحت أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها، على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة.

وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم والتى تؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

‏‎يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق ‏الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى‎.