شكرا لقرائتكم خبر عن سكوتر براون يدافع عن إيلين دى جينيريس.. ويؤكد: شجاعة وتساعد الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع جاست جيرد دفاع المنتج سكوتر براون عن الإعلامية إيلين دى جينيريس مقدمة برنامج Ellen DeGeneres Show والذى فتح قبل أيام تحقيقا حوله لصدور تقارير تؤكد أن بيئة العمل فى البرنامج تتسم بسوء المعاملة تجاه العاملين.

وقال براون، إن هناك أشخاص يحبون أن يروا الناس يسقطون، مؤكدا أن إلين إنسان لطيف وشجاع وتساعد الناس من خلال تسليط الضوء على العديد من القضايا التى غيرت وجهات نظر البعض حول المساواة وغيرها من الأمور.

وكانت إيلين دى جينيريس اعتذرت للعاملين فى برنامجها حيث قالت: "من أول يوم فى العمل بالبرنامج قبل 17 ونحن عاهدنا أنفسنا أن يكون البرنامج مكان للسعادة ولن يرفع أحد صوته على أحد وسيعامل الجميع باحترام ولكن من الواضح أن شيئًا ما تغير، وأشعر بخيبة أمل عندما علمت أن الأمر لم يكن كذلك".

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وأضافت: "أنا آسفة أى شخص يعرفنى يعرف أن ما حد عكس ما أؤمن به ولم اكن اتمكن من تحقيق النجاح الذى حققته بدونكم".

وتابعت: "على الفور فتحنا تحقيقًا داخليًا ونتخذ خطوات معًا لتصحيح المسار، فقد اعتمدت على الآخرين للقيام بعملهم ولكنهم خذلونى وأنا ملتزمة بضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

وكان موقع ديلى ميل ذكر قول أحد الموظفين السابقين فى برنامج إيلين دى جينيريس أن الموظفين بالبرنامج لم يكن لهم الحق فى النظر إليها أو التحدث معها، وأن فريق عمل إلين دى جينيريس هو فقط الذى كان يتفاعل معها ويضحك على نكاتها، الأمر الذى كان يجعله هو وزملاءه يطالبونهم بالهدوء أثناء التصوير.