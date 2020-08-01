شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تهنئ تامر حسنى بالعيد: أخويا اللى ما يتعوضش.. والمطرب: وأنتى طيبة يا زيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة زينة، على تهنئة الفنان تامر حسنى، بمناسبة عيد الأضحى، كما وجهت التهنئة بهذه المناسبة السعيدة لجمهورها، ونشرت زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، يستعرض مجموعة مشاهد من أفلام مختلفة جمعت بينها وبين تامر طوال مشوارهما الفنى على مدار السنوات الماضية.

واحتفت زينة، بالنجاح الذى حققته من خلال مشاركتها تامر حسنى، فى بطولة العديد من أفلامه، وكتبت فى تعليقها على الفيديو، "كل سنة وأنتم بخير وصحة.. كل سنة وأنت طيب "تامر حسنى".. وربنا مايحرمنى منك ويخليلك ولادك.. أخويا اللى ما يتعوضش"، فيما رد تامر حسنى عليها فى التعليقات، وقال "وأنتى طيبة يا أغلى زيكا ويخليلك ولادك وربنا يحفظهم ويرزقهم بأجمل أبواب رزقه".

يشار إلى أن النجم تامر حسنى، كان قد هنأ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، قائلا: "كله يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم".

وكتب حسنى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "فى وقفة عرفات، فى هذا اليوم المبارك العظيم، أحب أدعيلكم كلكم، اللى متابعنى واللى مش متابعنى، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصله، ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق أحلامك كلها ويرزقك ربنا من أجمل أبواب رزقه الواسع، واللى بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه، واللى نفسه فى شغل معين ربنا يبعتهوله واللى نفسه يكبر فى شغله ربنا يعلى مراتبه ويكبر واللى نفسه ينجح فى الدراسة ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفى كل مريض اللهم آمين".

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وتابع حسنى: "اللى نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفر لك كل ذنوبك ويبدلها لك حسنات ويصبرك ويقويك، وأى حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوى حالاً إنه يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعود لك أنت عشر أضعاف، كل سنة وانتوا راضيين ومنصورين وطيبين".