شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى": العد التنازلى انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية إليسا، ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "صاحبة رأى"، بعد انتظار كبير من جمهورها من خلال إحدى التطبيقات الصوتية الشهيرة، وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع تويتر:" العد التنازلي انتهى.. الألبوم قيد التشغيل رسميًا يمكنك الاستمتاع بالأغنية بعد الانتظار الطويل".



إليسا عبر تويتر

وكانت النجمة اللبنانية إليسا، طرحت أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها، على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة.

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وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم والتى تؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

‏‎يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق ‏الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى‎.