شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الكوميديا فى ذكرى وفاته.. سعيد صالح قدم 300 عمل سينمائى ومسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت 1 أغسطس ، ذكرى وفاة النجم الكبير سعيد صالح، أحد ملوك المسرح والذى لقب بـ "سلطان الكوميديا"، يرى كثيرون أنه أخذ أقل مما يستحق بكثير، فإمكانياته ككوميديان كانت كفيلة بأن تجعله يتربع على عرش الكوميديا، لكن لأسباب مختلفة لم يتحقق ذلك، إنه الفنان الكبير سعيد صالح، وخلال السطور التالية ، يرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن سعيد صالح ، وهى كالتالى:

1 - فى مثل هذا اليوم توفى واحد من اشهر فنانى الكوميديا فى تاريخ السينما والمسرح سعيد صالح

2- قدم صالح للفن المصري ما يقرب من 300 عملٍ بين السينما والمسرح وأيضًا والتليفزيون

3- اسمه سعيد صالح إبراهيم، من مواليد محافظة المنوفية عام 1938

4- جمعته صداقة قوية مع الزعيم عادل امام وتعاونا فى أكثر من مسرحية وعمل سينمائى

5- اكتشفه حسن يوسف وقدمه إلى المسرح، وكانت من ‏أولى مسرحياته (هالو شلبي)، ثم قدم بعد ذلك المسرحية كاسحة النجاح (مدرسة المشاغبين) التي ظلت تعرض لمدة 6 سنوات

6 - حصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1960، لديه ابنة واحدة تدعى "هند"، وتعمل "مونتيرة".

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7- قالت هند في تصريحات سابقة: "كان ممنوع حد يقرب مني أصلا.. مكنش بيزعقلي، كنت أنا وهو جبهة ووالدتي جبهة أخرى، ورغم إنه كان بيدلعني كثيرًا لكن كل شيء في حدود الأدب، كان نِعمَ الأب، وكنت أتعامل معه صديقًا أكثر من كونه أبًا".

8- - قال خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية "أنا بعشق الصداقة، بحب النجار اللي معايا في المسرحية أكثر بكتير من الفنان اللي معايا، بحب البسطاء، بزورهم وبيزوروني".

9- ابتعد سعيد صالح عن الفن لفترة طويلة بسبب تعرض لأزمة صحية شديدة.

10- كان مشهوراً بخروجه عن النص في أغلب المسرحيات.

11قبل وفاته شارك فى العديد من الاعمال كضيف شرف ومنها فيلم "زهايمر" مع صديق عمره عادل امام، وغيرها من الأعمال .

12- توفي في يوم 1 أغسطس سنة 2014 بعد أن ساءت حالته الصحية عقب دخوله العناية المركزة إثر نوبة قلبية.