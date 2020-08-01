شكرا لقرائتكم خبر عن "عدى الكلام" لسعد لمجرد تتخطى حاجز الـ22 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل النجم المغربى سعد لمجرد بوصول مشاهدات كليبه الجديد "عدى الكلام" إلى أكثر من 22 مليون مشاهدة، في أقل من أسبوعين منذ طرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققتأغنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسيةباريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎.‎

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الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.

وكان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على "إنستجرام": "احتراما ‏لروحالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعلمثواها الجنة".