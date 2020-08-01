فيديو| زينة تهنئ تامر حسني بعيد الأضحى والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة زينة، على تهنئة الفنان تامر حسنى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، يستعرض مجموعة مشاهد من أفلام مختلفة جمعت بينهما.

وعلقت زينة على الفيديو :" كل سنة وأنتم بخير وصحة.. كل سنة وأنت طيب "تامر حسنى".. وربنا مايحرمنى منك ويخليلك ولادك.. أخويا اللى ما يتعوضش".

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ورد تامر حسني :"وأنتي طيبة يا أغلى زيكا ويخليلك ولادك، ربنا يحفظهم ويرزقهم بأجمل أبواب رزقه".

جدير بالذكر أن، زينة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "جمع سالم"، وشارك في العمل سلوى خطاب، دلال عبدالعزيز ومحمد علاء، وكان آخر عمل سينمائي لها "الفلوس" الذي يجمعها بتامر حسني.