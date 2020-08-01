فيديو| أحمد جمال يطرح "من غير مجاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرح المطرب أحمد جمال أغنية جديدة بعنوان "من غير مجاملة"، اليوم، على قناة مزيكا بموقع "يوتيوب".
ونشر "جمال" مقطع من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"جديد من غير مجاملة، من غير مجاملة دي شبه كاملة .. و بجد عاملة زي الخيال.. نستني إسمي و بشكل رسمي .. سلمت قلبي من غير فصال".
أغنية "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد جمال، توزيع محمد شفيق.
وطرح المطرب أحمد جمال، مؤخرًا، "حق مش حقك"، على يوتيوب.
الأغنية من كلمات نور الدين محمد، وغناء وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو، وميكس وماستر خالد سند.
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