فيديو| أحمد جمال يطرح "من غير مجاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب أحمد جمال أغنية جديدة بعنوان "من غير مجاملة"، اليوم، على قناة مزيكا بموقع "يوتيوب".

ونشر "جمال" مقطع من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"جديد من غير مجاملة، من غير مجاملة دي شبه كاملة .. و بجد عاملة زي الخيال.. نستني إسمي و بشكل رسمي .. سلمت قلبي من غير فصال".

أغنية "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد جمال، توزيع محمد شفيق.

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وطرح المطرب أحمد جمال، مؤخرًا، "حق مش حقك"، على يوتيوب.

الأغنية من كلمات نور الدين محمد، وغناء وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو، وميكس وماستر خالد سند.