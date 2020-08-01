تصحح خطأ يغضبها.. ابنة سعيد صالح تحتفل بعيد ميلاده وتحيي ذكرى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت هند، ابنة الفنان سعيد صالح على الاحتفال بعيد ميلاد والدها، الذي وافق أمس 31 يوليو، وذكرى وفاته الموافق اليوم 1 أغسطس، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وحرصت على تصحيح خطأ يتم تداوله يخص تاريخ ميلاد النجم الكبير.

كتبت هند مصححة معلومة خاطئة، إذ يُشار إلى أن والدها ولد في 31 يوليو من عام 1938، وهو ما نفته مؤكدة أنه مواليد 1940، وكتبت "طب دلوقتي أنا بقالي ٦ سنين متنرفزة أن ويكيبيديا كاتبة تاريخ ميلاد بابا ١٩٣٨ وهو مواليد ٤٠، أعمل إيه؟ وأخليهم يغيروها إزاي؟.. مش عارفة جابوا الثقة دي منين".

ونشرت صورة لوالدها، ووجهت كلمات له "بابا ضحكت ملايين وانت عايش، وبكيتهم يوم وفاتك 1 أغسطس 2014".

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واحتفلت بعيد ميلاده في منشور آخر، بنشر صورة له، صاحبها التعليق التالي "كل سنة وانت في قلبي قاعد ومربع، حبيبي وقلبي وروحي وحياتي وعمري.. النهاردة عيد ميلادك وأول يوم عيد الأضحى وكل القنوات حتتملي سعيد صالح أربع أيام".

وتابعت "عيدك في الجنة إن شاء الله، يا رب اكرمه في الآخرة زي ما أكرمني في الدنيا، يا رب ارزقه جنتك واسعده وارحمه برحمتك الواسعة، شكرا على كل حاجة عملتهالي وانت موجود واسمك عملهالي وانت مش موجود.. كل سنة وانت طيب يا سيعا.. بحبك".

جدير بالذكر أن الفنان سعيد صالح ولد في 31 يوليو عام 1940، ورحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014، تاركًا إرثًا من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، التي تخلد ذكراه، من بينها: "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "زهايمر"، "انتبهوا أيها الأزواج"، "الصبر في الملاحات"، "المشبوه"، "سلام يا صاحبي"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "السقوط في بئر سبع"، "أوان الورد"، "المصراوية".