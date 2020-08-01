صورة نادرة.. هالة صدقي تحيي ذكرى وفاة والدتها.. بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الفنانة هالة صدقي ذكرى وفاة والدتها، اليوم 1 أغسطس. ونشرت "صدقي" صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" زي النهاردة فقدت أحن وأعظم وأجمل أم في الدنيا ،خسارة الأم خسارة لا تعوض، ولا هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب، وبهدي لروحها كل الحب، وأي نجاح ليه في الدنيا هي السبب فيه، ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيه إلا صعوبة فراقها اللي مش قادرة لغاية النهاردة استوعبه مهما حاولت أظهر غير كده". Advertisements وأضافت هالة،:"حقيقي فراقها كسر قلبي، الله يرحمك يا أعظم وأحن أم". وعلقت الفنانة سوسن بدر على الصورة :"الله يرحمها وتعيشي وتفتكري حبيبتي". هالة صدقي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "ليه لأ" أمام الفنانة أمينة خليل.

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