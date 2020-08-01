هل كان سعيد صالح بلا مأوى بعد حريق شقته بالمهندسين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مارس 2014، فوجئ الوسط الفني باندلاع حريق في شقة النجم سعيد صالح بمنطقة المهندسين، وتعرضه لعدة إصابات، واهتمت وسائل الإعلام بتغطية الواقعة والسؤال عن الكوميديان الكبير للاطمئنان على وضعه الصحي، وانتشرت أقاويل تشير أنه بات بلا مأوى بعد أثار الدمار الذي خلفه الحريق.

"الخليج 365" وقتها حرص على إجراء حوار مع سعيد صالح، وقابله في السكن الذي انتقل للعيش به مع زوجته شيماء بمنطقة الشيخ زايد، ونفى ما تردد، قائلًا "كل ما نُشر أخبار خالية من الصحة، كيف أكون بلا مأوى وأنا أمتلك شقة كبيرة في الإسكندرية وبمقدرتي أن أعيش هناك".

وأوضح "كل ما تحدثت فيه وكذلك زوجتي أنني في حاجة إلى أن تهتم بي النقابة، وتسأل عني، وكذلك أصدقائي، فكنا نقصد اهتماما معنويا تقديرا لمشواري وتاريخي الفني، ولم نقصد أبدا اهتماما ماديا".

جدير بالذكر أن الفنان سعيد صالح ولد في 31 يوليو عام 1938، ورحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014، تاركًا إرثًا من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، التي تخلد ذكراه، من بينها: "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "زهايمر"، "انتبهوا أيها الأزواج"، "الصبر في الملاحات"، "المشبوه"، "سلام يا صاحبي"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "السقوط في بئر سبع"، "أوان الورد"، "المصراوية".