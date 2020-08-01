نسمة محجوب تنشر صورة مع أسرتها من عطلتهم الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة نسمة محجوب مجموعة من الصور تجمعها بأسرتها وزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت نسمة وأسرتها في الصور من منطقة "سيدي كرير" في محافظة الإسكندرية، خلال قضاء عطلتهم الصيفية. يذكر أن المطربة نسمة محجوب، ارتبطت بالفنون منذ طفولتها إذ بدأت الغناء في العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو، وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية، من خلال الاشتراك ببرنامج غنائي لاكتشاف المواهب، وحصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت في تحقيق انتشار فني واسع.

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