مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلاد زوجته المذيعة اللبنانية فاتن موسى، وسط مجموعة من الأصدقاء المقربين.

ونشرت فاتن موسى صورة من حفل العيد ميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"شكرًا لكل أصدقائي المقربين، على حفل عيد ميلادي المميز، شكرًا لكم على المفاجئة".

يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.