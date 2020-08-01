مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلاد زوجته المذيعة اللبنانية فاتن موسى، وسط مجموعة من الأصدقاء المقربين.
ونشرت فاتن موسى صورة من حفل العيد ميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"شكرًا لكل أصدقائي المقربين، على حفل عيد ميلادي المميز، شكرًا لكم على المفاجئة".
يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.
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