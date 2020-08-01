سعيد صالح حفظ القرآن وأقبل على الصلاة بسبب عم يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان سعيد صالح في عدة حوارات أنه يدين بالفضل لرجل بسيط يُدعى عم يوسف، غيّر حياته، وجعله يقترب أكثر من الله، وذلك في الفترة التي قضاها في السجن.

وفي حوار قديم أجراه مع "الخليج 365"، قبل رحيله بأشهر قليلة، قال عنه "عم يوسف حبيبي الله يرحمه، كان راجل جميل من إسكندرية وهو من حفظني القرآن الكريم، وجعلني أقبل على الصلاة".

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حكى صالح كيف كان اللقاء الأول بينه وبين عم يوسف في أكثر من لقاء تليفزيوني وصحفي، موضحًا أن خلال فترة سجنه والتي استمرت لمدة عام، أراد رجل يُدعى عم يوسف مقابلته، وبالفعل ذهب إليه فسأله، ألا تريد أن تتحدث إلى الله ويكلمك، ودله على قراءة القرآن الكريم إذا أراد ذلك.

وتابع "بدأت أحفظ سور من القرآن، وأروح اسمعهاله، وبقيت بصلي وأصوم، ولقيت السنة مرت جميلة جدًا، وبقيت بعمل حاجات كانت غائبة عني، وخرجت من السجن، دعيت ربنا أعمل عمرة وحجيت".

جدير بالذكر أن الفنان سعيد صالح ولد في 31 يوليو عام 1940، ورحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014، تاركًا إرثًا من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، التي تخلد ذكراه، من بينها: "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "زهايمر"، "انتبهوا أيها الأزواج"، "الصبر في الملاحات"، "المشبوه"، "سلام يا صاحبي"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "السقوط في بئر سبع"، "أوان الورد"، "المصراوية".