ياسمين صبري لجمهورها :"كل عام ونحن دائمًا سعداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة ياسمين صبري على تهنئة جمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك. ونشرت "صبري" صورة جديدة لها وسط الطبيعة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل عام ونحن دائمًا سعداء". وعرض لياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج مرقس عادل.

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