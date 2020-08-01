صورة الشقيقتين صباح وسامية الجزائري تشعل محركات البحث

اهتم الجمهور العربي من محبي الفنانة السورية سامية الجزائري بالبحث عنها بعد نشر شقيقتها صورة تجمعهما معًا أمس تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، معربين عن اشتياقهم لها نظرًا لغيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.
وزادت معدلات البحث عن سامية الجزائري الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، واعرب المتابعين عن إعجابهم بالصورة موجهين عبارت المدح والغزل للثنائي اللتان يعتبرا علامة فنية مميزة.
وعلقت صباح الجزائري على الصورةالتي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" قائلة:" سيدة الكوميديا وأنا منتمنالكن عيد مبارك! كل عام وأنتوا بألف خير..ان شاء الله الأيام يلي جاية تكون أحلى عالجميع اضحى مبارك".
وعُرفت سامية بإتقانها لمختلف الأدوار، ولكن تألقت في الأدوار الكوميدية، ونجحت بها نجاح كبير ومن اشهر أعمالها مسلسل "جميل وهناء"، والذي لعبت فيه دور"أممحمود" تلك الجارة البخيلة للزوجين جميل وهناء، ومع عرض المسلسل أصبح الجمهور يطلق عليها أسم أم محمود نظرًا لتعلقهم بالشخصية.
وفي نفس السياق، كشفت صباح مؤخرًا خلال تصريحات إعلامية أنها تشعر بالأسف لغياب شقيقتها عن المشاركة في أعمال فنية لسنوات عديدة، لأنها تعتبر من الفنانات اللاتي تركن بصمة مميزة ومحترمة في أذهان الجمهور، بجانب خفة ظلها التي حرمت الجمهور منها، حيث لم تقدم أي عمل كوميدي منذ أعوام، موضحة أنها لا تعرف السبب وراء هذا الغياب، مؤكدة أن المنتجين لهم دور في عدم اهتمامهم بتلك القامات الفنية القديمة.
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