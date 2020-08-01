تراند اليوم : ما تأمنش للستات أبدا – هبة الأباصيرى أتصورت مع العجل سيلفى ثم ذبحته

نشرت الإعلامية هبة الأباصيري، عبر حسابها بفيسبوك صور لها وهي تذبح عجلًا كأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعلقت هبة، قائلة: “إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ عيد الأضحي المبارك.

واختتمت منشورها بهاشتاج #الأسد_محدش_بياكل_أكله_خليكم_أسود_ست_مصرية.