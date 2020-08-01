"الخليج 365" من بيروت: من ألحانه ورؤيته الموسيقية، أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي محبيه أغنية جديدة بمناسبة عيد الاضحى حملت عنوان "أهواك للموت" من أشعار "العالية" وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر م. جاسم محمد، واشراف"هزيم".
يقول في مطلعها:
لا حبي عادي وَلا إحساسي لك عادي
وما هَز عرش الضلوع بصدري إلاّ الحب
موطنك روحي وتدري عرشك فـوادي
والكرسي يُـؤخَذ وْما يعطى ولا يوهب
وجمع الجسمي في لحن الأغنية وتوزيعها الموسيقي، الحداثة والعراقة بموسيقى راقية استخدم بها مقام "كورد" وإيقاع الخبيتي، بتوليفة جميلة جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يعايد محبيه بـ"أهواك للموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.