حسين الجسمي يعايد محبيه بـ"أهواك للموت"

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"الخليج 365" من بيروت: من ألحانه ورؤيته الموسيقية، أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي محبيه أغنية جديدة بمناسبة عيد الاضحى حملت عنوان "أهواك للموت" من أشعار "العالية" وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر م. جاسم محمد، واشراف"هزيم".

يقول في مطلعها:

لا حبي عادي وَلا إحساسي لك عادي

وما هَز عرش الضلوع بصدري إلاّ الحب

موطنك روحي وتدري عرشك فـوادي

والكرسي يُـؤخَذ وْما يعطى ولا يوهب

وجمع الجسمي في لحن الأغنية وتوزيعها الموسيقي، الحداثة والعراقة بموسيقى راقية استخدم بها مقام "كورد" وإيقاع الخبيتي، بتوليفة جميلة جداً.