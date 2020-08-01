شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح "من غير مجاملة" احتفالا بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى طرح اليوم المنتج محسن جابر، للمطرب أحمد جمال أغنيته الثالثة من ألبومه الغنائى الجديد وهى بعنوان "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق وديچيتال ماستر أمير محروس وتم التسجيل بستوديو الرسالة، مهندس صوت أحمد جودة، وتعتمد الأغنية على الرتم المقسوم الذى تصاحبه حالة من البهجة والفرح تتناسب مع الأجواء الصيفية. أغنية "من غير مجاملة" يقول مطلعها: من غير مجاملة دي شبه كاملة .. وبجد عاملة زي الخيال Advertisements نسيتني إسمي وبشكل رسمي .. سلمت قلبي من غير فصال ضحكتها تخبل وبجد تهبل .. من نظرة منها يالا السلام أصل المحبه ملهاش أطبا .. وانا حالتي صعبة مابقتش أنام ودي حاجة نادرة مافيش كلام.

أحمد جمال

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