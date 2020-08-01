شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا يحصل على جائزة البافتا فى أول حفل افتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم العالمي إدريس ألبا علي جائزة بافتا 2020 في اول حفل افتراضي للجائزة بسبب فيروس كورونا والذي اصاب النجم من قبل ، وشكر الممثل ، 47 عامًا ، الأكاديمية على الاعتراف به أخيرًا، ففي وقت سابق من هذا العام ، تعرضت الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون لانتقادات شديدة وانتُقدت بسبب تمثيل المرشحين البيض بالكامل في فئتي الذكور والإناث ، بما في ذلك فئة المخرجين الذكور.

وقام ريتشارد أيواد باستضافة الحفل الذي أقيم في مركز التلفزيون ، على عكس المكان المعتاد لقاعة المهرجانات الملكية في لندن

وقد أعلن عن الجوائز في استوديو مغلق مع مراعاة التباعد الاجتماعي وفقًا للمبادئ التوجيهية الحكومية مع قبول المرشحين لجوائزهم فعليًا

في فئات جوائز أفضل البرامج التلفزيونية التي تم بثها في المملكة المتحدة في عام 2019

وبسبب جائحة COVID-19 ، اضطر العديد من النجوم إلى البقاء في المنزل واستلام الجوائز عن طريق التواصل من خلال zoom

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وظهر الفائزون في جلسة تصوير طريفة لنجوم حفل جوائز بافتا 2020 "‪BAFTA 2020‬"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، فقد تم استبدال السجادة الحمراء ببعض الإكسسوارات الشخصية والمنزلية، حيث التقط النجوم المرشحين لجائزة بافتا لهذا العام، صورهم مع المظلات والمواقد والمطابخ.

وتشمل الصور الممثلة الرائدة المرشحة سوران جونز، و‪Ncuti Gatwa‬، الذى تقدم لأفضل أداء من الممثلين الرجال فى برنامج كوميدى، وظهر فى صورة بحديقة منزله، حيث سيتم بث حفل هذا العام من وراء أبواب مغلقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة حول جائحة الفيروسات التاجية، مع استضافة ريتشارد أيواد لإجراءات من استوديو مغلق، وسوف يلقى جميع الفائزين خطابات قبولهم عمليا.