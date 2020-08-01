شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحتفل مع ابنتها بعيد الأضحى بإجازة صيفية فى العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة، بأجواء عيد الأضحى وشاركت جمهورها لحظات احتفالها بالعيد بقضاء إجازة صيفية مع أسرتها في العين السخنة، ونشر كارول سماحة صور تجمعها بطفلتها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ، منذ قليل، وعلقت قائلة: "من أجواء العيد في مصر بالعين السخنة مع إبنتي".

وكانت قد فى احتفلت النجمة كارول سماحة بعيد ميلادها منذ أيام ، ونشرت صورة من مفاجأة ابنتها لها مؤخراً، عبر عدة صور نشرتها من خلال حسابها على موقع تويتر، وعلقت عليها بكتابة: "قطتي الصغيرة تالا فاجأتني اليوم في عيد ميلادي"، حيث بدت الاثنتان خلال الصورة في منتهى السعادة وتتوسطهما تورتة ملونة بمزيكا، وعليها مايك ذهبي.



كارول سماحه

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وفي وقت سابق، أصدرت النجمة اللبنانية كارول سماحة بيانًا تعلن فيه سحب صوتها من فيلم " توأم روحي" بعد تسجيلها الأغنية الخاصة به.

وقالت كارول في بيانها أنها: "اتفقت مع المنتج المعروف أحمد السبكي على سحب صوتى الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس".

فيلم "توأم روحى" من بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.

وطرحت النجمة كارول سماحة كليبها الجديد الذى يحمل اسم bon voyage، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة ، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وشارك فى الكليب بالأداء التمثيلى أمام النجمة كارول سماحة الإعلامي باسل الزارو.