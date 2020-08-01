خاص- شركة “سبوت لايت” لماهر خوخجي تدخل عالم الحفلات المباشرة اونلاين

بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، أعلن السيد ماهر خوخجي صاحب Spotlightعن اطلاق تطبيق خاص بالشركة يحمل عنوان SpotlightLive .

وعلمنا ان التطبيق سيتم اطلاقه رسميًا الأسبوع المقبل، على أن يتمكن كل شخص في ان يحمّله بملغ 6 دولار اميركي، ليتابع جميع الحفلات التي ستبث مباشرة مع أهم النجوم في العالم العربي، حيث يتضمن التطبيق live concert & live streaming في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

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واعلن “خوخجي” الخبر السار عبر حسابه على انستغرام، وكتب معرفاً عن هذه الخطوة الجديدة بالقول: “في هذا اليوم المبارك، أنا فخور بأن أعلن أنني سأطلق تطبيق SpotlightLive. هذا التطبيق، سوف يكون أداة لجميع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم ليتاح لهم الفرصة في مشاهدة الحفلات التي تنظمها “سبوت لايت” مباشرة. يمكنك تحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية الخاصة بكم وتبادل تجربة جميلة من خلال حفلاتنا أينما كنتم في أي بلد. نأمل في تحميل التطبيق ودعم حلمي @Spotlight.rs”.

ويأتي اطلاق هذا التطبيق عبر الانترنت مع انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على قطاع الترفيه وخاصة الحفلات والمهرجانات وفي ظل استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي والحظر المنزلي، حيث سيتسنى للجمهور مشاهدة نجمهم المفضل بحفلات مباشرة من تنظيم “سبوت لايت” من منازلهم اينما وجدوا في العالم.

نذكر ان ماهر خوخجي سبق ونظم سلسلة كبيرة من الحفلات مع أهم النجوم في الوطن العربي نذكر منهم: راغب علامة، وائل كفوري، نانسي عجرم، عاصي الحلاني، مروان خوري، زياد برجي، غير مانوكيان وغيرهم.