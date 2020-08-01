Aug 01, 2020
أكدت الممثلة كندة علوش ان زوجها الممثل عمرو يوسف شخص إيجابي جداً وأي مشكلة تقف في طريقه يواجهها ويحلها. وتابعت كندة في لقاء تلفزيوني إن ابنتها “حياة” تشبه عمرو يوسف أكثر، والأخير ينادي ابنته بـ “يا واد ياحودة”.كما كشفت ان ابنتها حياة “شقية” مثلها ومثل عمرو.
نذكر ان عمرو يوسف وكندة علوش رُزقا بمولودتهما الاولى حياة في نوفمبر 2018.
كندة وعمرو تم عقد قرانهما في نوفمبر 2016 بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 وذلك بعد قصة حب بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا كشفت كندة علوش عن عمرو يوسف وابنتهما حياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.