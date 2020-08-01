ماذا كشفت كندة علوش عن عمرو يوسف وابنتهما حياة

أكدت الممثلة كندة علوش ان زوجها الممثل عمرو يوسف شخص إيجابي جداً وأي مشكلة تقف في طريقه يواجهها ويحلها. وتابعت كندة في لقاء تلفزيوني إن ابنتها “حياة” تشبه عمرو يوسف أكثر، والأخير ينادي ابنته بـ “يا واد ياحودة”.كما كشفت ان ابنتها حياة “شقية” مثلها ومثل عمرو.

نذكر ان عمرو يوسف وكندة علوش رُزقا بمولودتهما الاولى حياة في نوفمبر 2018.

كندة وعمرو تم عقد قرانهما في نوفمبر 2016 بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 وذلك بعد قصة حب بينهما.