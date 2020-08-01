شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي ضيف تليفزيون الخليج 365 في العيد مع جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستضيف تليفزيون الخليج 365 اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحي النجم الكبير محمد صبحي بعد عرض مسرحيته " أنا والنحلة والدبور" أمس تليفزيونيا لأول مرة علي قناة TEN ثم طرحها علي موقع اليوتيوب وتحقيقها نسبة مشاهدة كبيرة، اللقاء سيجريه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع ليتحدث مع فارس المسرح العربي عن مسرح العيد وعن مسرحيته الأخيرة التي تناولت قضية المرأة بشكل كوميدي ، كما سيتطرق الحديث لتصوره لشكل المسرح خلال الفترة المقبلة وتجهيزه للموسم المسرحي الجديد بعدد من المسرحيات يبدأها بمسرحية " عيلة اتعملها بلوووك " التي يتناول فيها تاثير السوشيال ميديا علي المجتمعات في العالم .



محمد صبحي

يذكر أن الفنان محمد صبحي اسمه بالكامل محمد محمود محمد صبحي وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج عام 1970 بتقدير عام امتياز ثم تم تعينه بالمعهد معيدا بقسم التمثيل والإخراج ومارس التدريس من عام 1971 وحتي عام 1985 ثم تقدم باستقالته للتفرغ كممثل ومخرج .

مسيرته الفنية منذ عام 1968 وحتي الآن 2020 أي يمارس الفن لمدة 52 عاما قدم خلالها 42 عملا مسرحيا و22 فيلما سينمائيا و25 مسلسلا تليفزيونيا وقام بتأسيس وإنشاء أول معمل مسرحي عام 1969 باسم " ستديو الممثل " لتطبيث مدرسة ستانسلافسكي ومدرسة جروتوفسكي في التمثيل والإخراج وقدم من خلال فرقة ستديو الممثل الأعمال الآتية بصفته مديرا وممثلا ومخرجا ، مع بداية الثمانينات قام بتأسيس فرقة 80 مع المؤلف لينين الرملي وقدما مسرحية " المهزوز " و" أنت حر " ، ثم توقفت الفرقة وعاد الفنان محمد صبحي للعمل بفرده حيث قدم : " المتحذلقات " عام 1984 من إخراج جلال الشرقاوي و" طبيب رغم أنفه " و" البغبغان علي مسرح الفن من إخراج جلال الشرقاوي وأعاد تقديم مسرحية " انتهي الدرس يا غبي " ، ثم عادت فرقة ستديو 80 مرة أخري وقدمت مسرحيات : "الهمجي" عام 1985 و"تخاريف " عام 1988 و" وجهة نظر " عام 1989 وحتي عام 1994 ثم " بالعربي الفصيح " عام 1991 ، ثم توقف نشاط فرقة ستديو 80 نهائيا وتم انفصال الطرفان وانتهت فرقة ستديو 80 عام 1994 .

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النجم محمد صبحي مع اعضاء فرقته المسرحية

قدم محمد صبحي مخرجا فقط عام 1994 مسرحية " الزيارة " للكاتب العالمي دورينمات علي مسرح دار الأوبرا المصرية وقام ببطولتها جميل راتب وسناء جميل ، كما قدم مسرحية " علي بلاطة " تأليف مهدي يوسف علي مسرح قصر النيل بطولة صابرين وممدوح وافي وسناء يونس ثم قدم من تمثيله وإخراجه مسرحية " ماما أمريكا " عام 1994 و" عائلة ونيس " عام 1997 كتابة وإخراجا ، وقدم من خلال فرقة ستوديو الممثل مهرجان المسرح للجميع الأول وقدم فيه " الفن أصل الحضارة " التي كتبها محمد بغدادي ثم " لعبة الست " ثم " سكة السلامة " عام 1999 ، ثم قدم مهرجان المسرح للجميع الثاني علي مسرح سنبل وبدأه بمسرحية " غزل البنات " من تراث الريحاني وإعداد وإخراج محمد صبحي ثم مسرحية " خيبتنا " عام 2018 وأخيرا مسرحية " أنا والنحلة والدبور " تأليف ايمن فتيحة وإخراج محمد صبحي .

الفنان محمد صبحي أسس وانشأ عدة مسارح منها مسرح الليسيه بالإسكندرية ثم مسرح نيو أوبرا بميدان الاوبرا ثم مسرح الفردوس بميدان البعوث ، كما قام بإنشاء مدينة سنبل بطريق إسكندرية الصحراوي ، أما عن الجوائز والتكريمات التي نالها الفنان محمد صبحي فهي كثيرة جدا تتجاوز الـ 70 جائزة وتكريم .