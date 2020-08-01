شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى اسكندر تعلن انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، وكتبت عبر حسابها على تطبيق سناب شات، قائلة:" أعلنانفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان"، وقد تزوجت ليلى اسكندر عام 2015 وأنجبت منه نجلها يوسف.



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كما أعلنت زين شقيقه النجمة ديانا كرزون، عن انفصالها عن خطيبها "عبدالله كنعان"عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام،وكتبت قائلة:" الحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه تم فسخ خطوبتى على عبد الله كنعان و قدر الله و ما شاء فعل"، و زين ارتبطت منذشهر تقريبا وشاركت متابعيها لقطات من الحفل الذي اقتصر على عدد قليل من الاقارب والأصدقاء.

وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "وجهك الثانى"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى تمتصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من اخراج عمر ارشيد.

من ناحية أخرى طرحت ديانا كرزون مؤخرا عبر "يوتيوب" أغنية "صعب أقدر" من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتقول كلماتها:" كاره كلشى بغيابك صوتى وروحى وإحساسى وكلام الناس.. والحيرة إنى إلى يحبك موت لا تبخل عليه بصوت إذا تبعد عليه أموت، غيرهغيره".