شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحتفل بعيد الجيش اللبنانى:"75 سنة شرف وتضحية ووفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ميريام فارس، بالذكرى الـ75 لعيد القوات المسلحة اللبنانية، التى تتزامن مع يوم 1 أغسطس من كل عام، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" 75 سنة شرف تضحية ووفاء الله يحمي جيش بلادي، كل عام وأنتم بخير و أبطال عيد الجيش اللبناني ".



ميريام فارس

يشار إلى أن قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، كان قد قال إن المؤسسة العسكرية تعمل تحت ضغط كبيرة وطريقها مليء بالصعوبات، مؤكدا فى نفس الوقت أن الأزمات المعيشية التى يمر بها لبنان، لن تؤثر فى معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة حيث ستبقى مهمتهم الأساسية حماية لبنان وشعبه.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها قائد الجيش اللبنانى خلال زيارة أجراها إلى الكلية الحربية، الجمعة، حيث التقى ضباط السنة النهائية الذين سيتخرجون فى أول شهر أغسطس المقبل والذى يوافق الذكرى الـ 75 سنة لعيد القوات المسلحة اللبنانية.

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ومن جانبها قالت الفنانة نانسى عجرم فى تغريدة عبر حسابها بتويتر :" بكل بيت عيدك، لأنك من كل بيت وحامي كل بيت من بيوتنا.. تحيّة حبّ لروح كل جندي شهيد.. وكل عيد وجيشنا اللبناني جامعنا".

فيما غردت الفنانة هيفاء وهبى عبر تويتر :" كل عيد وانت بخير "يا وطن"، كل الاحترام لأبطالنا".