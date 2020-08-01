شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تحيى الذكرى الأول لوفاة والدتها: "مش قادرة استوعب فراقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة هالة صدقي، الذكرى الأولى لوفاة والدتها ونعتها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن فقدانها لها، ونشرت هالة صدقي صورة قديمة لوالدتها في مرحلة الشباب على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "زي النهارده فقدت أحن وأعظم واجمل أم في الدنيا، خساره الام خساره لا تعوض، ولا هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب ، وبهدي لروحها كل الحب".



هالة صدقى تحى ذكرى وفاة والدتها

وأضافت هالة صدقي في ذكرى رحيل والدتها: "اي نجاح ليه في الدنيا هي السبب فيه، ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيه إلا صعوبة فراقها اللي مش قادره لغايه النهارده استوعبه مهما حاولت اظهر غير كده، حقيقي فراقها كسر قلبي ، الله يرحمك يا اعظم واحن أم".



والدة هالة صدقى

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة هالة صدقى جمهورها بفيديو لها خلال السباحة فى البحر، معبرة عن سعادتها لعودتها له بعد فترة غياب كبيرة بسبب فيروس كورونا، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "رجعت تانى بعد غياب لحبيبى الغالى البحر".

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وكانت الفنانة هالة صدقى قد شاركت متابعيها قبل أيام وهى تستمتع بالوقوف على شاطئ البحر، وعلقت قائلة: "طاير يا هوى طاير على المينا رايح يا هوى تخبر قصة الهوى وتفتن علينا، دائما يا بحر تخبى أسرارنا ولا عمرك تحكى أسرارنا".

وداعبت الفنانة هالة صدقى، جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام، فى وقت سابق، حيث نشرت صورة لها من أحداث فيلم البوليس النسائى، الذى عرض عام 1988 وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وإلهام شاهين، التى جسدت فيها شخصية "الضابط"، موجهة رسالة للجمهور، قائلة: "اللى مش هيكتبلى تعليق حلو مضطرة أعمل فيه محضر".

فيلم البوليس النسائى بطولة إلهام شاهين، هالة صدقى، دلال عبد العزيز، سميرة محسن، أحمد بدير، عماد رشاد، فتحية قنديل، شروق وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سلامة حسن، فاروق سعيد، سعيد محمد مرزوق، إخراج عبد العليم زكى.