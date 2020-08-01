شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تحتفل بعيد الأضحى بـ "عباية صفراء" عليها صورتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مي كساب، على مشاركة جمهورها لحظات احتفالها مع أسرتها بعيد الأضحى المبارك، حيث نشرت مي كساب صورة لها على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها وهي ترتدي عباء صفراء اللون وفضفاضة وعليها صورتها، ووجهت الشكر لمصممة العباية وصاحبة تصميم الصورة بعد أن لقت صورة العباية تفاعل ايجابي كبير من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.



مي كساب تحتفل بعيد الاضحى

وكانت قد شوقت الفنانة مى كساب، جمهورها مؤخراً بأحدث أغانيها "سوسة سوسة"، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر إنستجرام، حيث كتبت فى تعليقها على ذلك إن لينك الأغنية بالكامل على موقع يوتيوب، تأتى الأغنية فى إطار اهتمام مي كساب بطرح أغاني من وقت لآخر مناسبة للأطفال، حيث كانت طرحت مساء الخميس الماضى أغنية "توت توت" عبر "يوتيوب".

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كما شوقت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها، قبل ذلك، إلى أغنية "توت توت" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو معلقة عليه: "بكرة إن شاء الله الساعة 8 مساء علي قناه اليوتيوب.. توت توت".

وفي مارس ، فاجأت الفنانة مي كساب جمهورها بغناء أغنية "توت توت" مع النجم هيثم شاكر عبر فضائية "الحياة"، حيث تعد هذه الأغنية من أغاني الأطفال التي قام بغنائها الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي فى الماضي.

وكانت استعدت الفنانة مي كساب إلى طرح أغنية "توت توت" بعد أيام من انفصال التعاون بين زوجها أوكا وأورتيجا بدون مقدمات مؤخرا، فيما قالت المطربة مي كساب، إن التعاون مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا فى توزيع ألبومها الغنائى الجديد، أمر كانت تسعى إليه، للوصول إلى شريحة جديدة وكبيرة من الجمهور لم أصل إليها من قبل.