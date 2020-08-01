شكرا لقرائتكم خبر عن براين ماكنايت يؤكد استقبال جاستن تيمبرليك وزوجته جيسيكا بيل مولودهما الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد المطرب براين ماكنايت صديق المغني جاستين تيمبرليك أن جاستين وزوجته جيسيكا بيال رزقا بطفل جديد، وذلك بعد تداول عدد من التقارير حول ذلك الأمر، وهي التقارير التي قالت إن جاستين وزوجته أخفيا الحمل عن الجميع ليخرج براين ويؤكد صحة تلك التقارير خاصة وأن الزوجين لم يؤكدا بعد الأخبار بأنفسهم.

النجم العالمي جاستين تيمبرليك، حقق رقما قياسيا فبعد مرور 3 سنوات علي كليب "Can’t Stop The Feeling" مازال يحصد المزيد من النجاحات ، فقد وصلت نسبة مشاهدته حتى على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من مليار مشاهدة وهو الكليب الذي تقول كلماته :

Ah, yeah, ah, yeah

I got this feelin' inside my bones

It goes electric, wavy when I turn it on

All through my city, all through my home

We're flyin' up, no ceilin', when we in our zone

I got that sunshine in my pocket

Got that good soul in my feet

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I feel that hot blood in my body when it drops (ooh)

I can't take my eyes up off it, movin' so phenomenally

Room on lock, the way we rock it, so don't stop

And under the lights when everything goes

Nowhere to hide when I'm gettin' you close

When we move, well, you already know

So just imagine, just imagine, just imagine

Nothin' I can see but you when you dance, dance, dance