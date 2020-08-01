شكرا لقرائتكم خبر عن براين ماكنايت يؤكد استقبال جاستن تيمبرليك وزوجته جيسيكا بيل مولودهما الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد المطرب براين ماكنايت صديق المغني جاستين تيمبرليك أن جاستين وزوجته جيسيكا بيال رزقا بطفل جديد، وذلك بعد تداول عدد من التقارير حول ذلك الأمر، وهي التقارير التي قالت إن جاستين وزوجته أخفيا الحمل عن الجميع ليخرج براين ويؤكد صحة تلك التقارير خاصة وأن الزوجين لم يؤكدا بعد الأخبار بأنفسهم.
النجم العالمي جاستين تيمبرليك، حقق رقما قياسيا فبعد مرور 3 سنوات علي كليب "Can’t Stop The Feeling" مازال يحصد المزيد من النجاحات ، فقد وصلت نسبة مشاهدته حتى على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من مليار مشاهدة وهو الكليب الذي تقول كلماته :
Ah, yeah, ah, yeah
I got this feelin' inside my bones
It goes electric, wavy when I turn it on
All through my city, all through my home
We're flyin' up, no ceilin', when we in our zone
I got that sunshine in my pocket
Got that good soul in my feet
I feel that hot blood in my body when it drops (ooh)
I can't take my eyes up off it, movin' so phenomenally
Room on lock, the way we rock it, so don't stop
And under the lights when everything goes
Nowhere to hide when I'm gettin' you close
When we move, well, you already know
So just imagine, just imagine, just imagine
Nothin' I can see but you when you dance, dance, dance
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