شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."سوكا" طفلة فيلم أبو على فى حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سوكا ضربتنى يا حسن" هذا المشهد الشهير في فيلم "أبو على" للنجم كريم عبد العزيز ظل محفورا في ذاكرة الجميع منذ عام 2005، ولكن الآن الطفلة سوكا أصبحت شابة جميلة، وتداول رواد إنستجرام أمس الجمعة صور لسارة عبد القادر أو سوكا و هي تستعد لحفل زفافها وقد اختلف شكلها تماما.





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وفى سياق آخر يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية "كيرة" خلال أحداث فيلم " كيرة و الجن"، بينما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمى"، وانضم للعمل كل من، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامرنبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الاجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضًا خلال الفترة المقبلة .

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم انتاج سينرجى فيلمز.