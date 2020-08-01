شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز ‪BAFTA‬ في اول حفل افتراضى بعد جائحة كورونا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بافتا في مارس أن حفل توزيع الجوائز سيتم تأجيله من تاريخ بثه بسبب جائحة COVID-19، ورغم استمرار تواجد الفيروس أقيم امس حفل جوائز التلفزيون البريطاني لعام 2020 على الرغم من أن العديد من المرشحين أجبروا على الظهور عبر كاميرا الويب حيث تم تسليم الجوائز عن بعد لأول مرة في تاريخ الحفل، وقام ريتشارد أيواد باستضافة الحفل الذي أقيم في مركز التلفزيون،على عكس المكان المعتاد لقاعة المهرجانات الملكية في لندن

وقد أعلن عن الجوائز في استوديو مغلق مع مراعاة التباعد الاجتماعي وفقًا للمبادئ التوجيهية الحكومية مع قبول المرشحين لجوائزهم فعليًا

في فئات جوائز أفضل البرامج التلفزيونية التي تم بثها في المملكة المتحدة في عام 2019.

وبسبب جائحة COVID-19 ، اضطر العديد من النجوم إلى البقاء في المنزل واستلام الجوائز عن طريق التواصل من خلال zoom وظهر الفائزون في جلسة تصوير طريفة لنجوم حفل جوائز بافتا 2020 "‪BAFTA 2020‬"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، فقد تم استبدال السجادة الحمراء ببعض الإكسسوارات الشخصية والمنزلية، حيث التقط النجوم المرشحين لجائزة بافتا لهذا العام، صورهم مع المظلات والمواقد والمطابخ.

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وقام المصور رانكين بتوجيه جلسة التصوير عن بعد عبر سلسلة من مكالمات الفيديو، بمساعدة عائلات وأصدقاء النجوم.. وقال: "لقد كان شرفًا حقيقيًا أن ألتقط صور بعضًا من أكبر نجوم التلفزيون فى منازلهم".

وتشمل الصور الممثلة الرائدة المرشحة سوران جونز، و‪Ncuti Gatwa‬، الذى تقدم لأفضل أداء من الممثلين الرجال فى برنامج كوميدى، وظهر فى صورة بحديقة منزله، حيث سيتم بث حفل هذا العام من وراء أبواب مغلقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة حول جائحة الفيروسات التاجية، مع استضافة ريتشارد أيواد لإجراءات من استوديو مغلق، وسوف يلقى جميع الفائزين خطابات قبولهم عمليا.