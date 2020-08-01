شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط هيفاء وهبى أثناء جلسة تصوير فى عيد الأضحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على الأرض أثناء تصوير جلسة تصوير جديدة كانت خصصتها لمعايدة متابعيها فى الوطن العربى وشاركت هيفاء وهبي متابعيها في حسابها على موقع "إنستجرام" بمقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها.

أنت جمال العيد، أتمنى لك الفرحة وتحقيق الأمنيات إفرح وفرِّح اللي حواليك

عيد اضحى_مبارك

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واستأنفت هيفاء وهبى تصوير مسلسلها "أسود فاتح" منذ أيام بعد توقفه بسبب فيروس كورونا وشارك الفنان صبرى فواز متابعيه وجمهوره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا من كواليس مسلسله الجديد "أسود فاتح"، مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حيث علق صبرى فواز على الصور قائلا: "أسود فاتح.. فاتح خالص"، حيث بدأ الثنائى فى كامل أناقتهما، بأحد مشاهد المسلسل، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.