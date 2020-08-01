شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تحتفل بزواج ابنة عمتها: "فرحتى متتوصفش جوزت أختى لأجدع أصحابى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة شذى، بزفاف ابنة عمتها الصغرى على أحد أصدقائها المقربين، ونشرت شذى مجموعة من الصور على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" لعقد القران، وعلقت قائلة: "النهارده فرحتي متتوصفش علشان جوزت اختي الصغيرة ومش اي جوازه اتجوزت راجل من اجدع اصحابي اللي بحبهم وبحترمهم واللي قولتلوا مش هسيبك الا لما تبقى قريبنا".

وأضافت شذى في رسالتها:"بجد أنا فرحانه اوي اني شفتك يا دودو عروسه زي القمر ربنا يبارك لك انتي و محمد يا رب و يرزقكم الذرية الصالحة وتكوني مستقرة وسعيدة في حياتك حبيبتي، بحبك وبحبك يا جوز اختي يا دكتورنا القمر. دودوو أنتي مش بنت عمتي انتي اختي وبنوتي الصغنتوته اللي بموت فيها ربنا يكتبلك الخير كلوا حبيبتي".



زفاف ابنة عمة المطربة شذى

وكانت قد طرحت المطربة شذى منذ فترة أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصاً بمناسبة عيد الحب، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.

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وتم تصوير الأغنية على طريقة الـ"Video Lyrics" وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي ارتدت فيها شذي فستانا أحمر حتى يتناسب مع أجواء "عيد الحب" وأشرف على الإنتاج محمد حامد في أول عمل يجمعه بشذي وهناك عدد من الأغاني التي تجمع بينهم خلال الفتره المقبلة والتي تحمل عدد من المفاجآت.