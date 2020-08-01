شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تداعب زوجها وتطلب منه تقليدها.. شوف رد فعل أحمد فهمى.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الفنانة هنا الزاهد، زوجها النجم أحمد فهمى، فى فيديو، نشرته عبر "ستورى" حسابها الخاص على انستجرام، حيث نشرت هنا الزاهد الفيديو وهى تقوم بتصوير أحمد فهمى، وتطلب منه أن يقلدها، قائلة "ممكن تقلدنى يا أحمد بسرعة"، فقال أحمد فهمى، وقد غير من نبرة صوته "عاوزة ايه"، فلم تتمالك هنا الزاهد نفسها من الضحك، وأضاف فهمى بنفس نبرة الصوت، "هنعمل ايه"، ثم كررها مرة أخرى بناء على طلبها.



أحمد فهمى

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وكان فهمى قد وجه رسالة دعم لزوجته الفنانة هنا الزاهد بعد حضوره العرض الخاص لفيلمها الجديد "الغسالة"، ونشر صورة لهما عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" دائما فخور بيكى و دائما مكسرة الدنيا"، وكانت هنا كتبت له قائلة:" شكرا لتحفيزك و دعمك ليا الدائم".

واحتفال أبطال فيلم " الغسالة" بالعرض الخاص أمس الاربعاء بإحدى سينمات أكتوبر، وتواجد من أبطال الفيلم بجانب هنا الزاهد كل من الفنان الكبير محمود حميدة، والفنان أحمد حاتم والمغنى ويجز وجيلان علاء، بينما حضر للتهنئة المخرج مجدى الهوارى، والفنانون درة وبيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع، وعدد كبير من أصدقاء صناع الفيلم داخل الوسط الفنى وخارجه.