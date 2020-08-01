شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يعود للسوشيال ميديا بعيون كحيلة وحلق فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع جاست جيرد صورة للنجم زين مالك، وهي الصورة التي عاد بها للظهور علي السوشيال ميديا من جديد من خلال حسابه علي موقع انستجرام، وتظهر الصورة قيام زين مالك بوضع الكحل اسفل عينه وتركيبه لحلق في الأنف، وهي الصورة التي لاقت إعجاب جمهور زين الذي رحب بعودته للسوشيال ميديا بعد غياب طويل، من جانب آخر كشفت مواقع أمريكية عن جنس المولود المنتظر لعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد والفنان زين مالك، حيث أكدت انتظارهما لمولودة "بنت".

وكان زين مالك العضو السابق لفريق " one direction " عاش فترة توتر وذلك بعد أن تلقت شقيقته صفاء البالغة من العمر ( 17 عاما ) تهديدات بقتل ابنتها حديثة الولادة و، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية و أبرزها موقع " ديلي ميل "، حيث كشفت صفاء شقيقه زين مالك عن الطريقة التي تلقت بها التهديد بقتل مولودتها وهي عن طريق رسالة علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " وصلت لواحدة من صديقاتها المقربات ، و بعد ان تلقت صفاء الرسالة وصفت العالم بأنه حقا " عالم مقرف ".

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يذكر أن صفاء شقيقة زين مالك أنجبت ابنتها في شهر يناير الماضي ، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من زواجها بمارتن تيسير البالغ من العمر ( 18 سنة ) في سبتمبر من العام الماضي.