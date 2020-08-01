شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تستعيد ذكريات تصوير فيلم "الباطنية" بصور من 40 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة الكبيرة نادية الجندي، ذكريات تصوير فيلم الباطنية الذي يمر على عرضه 40 عاما، وشاركت نادية الجندي صور من تصوير الفيلم على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعرضت صور مشاهد جمعتها بالعملاقة الراحلين فريد شوقي وأحمد زكي، وذكرت تفاصيل العمل قائلة: "فيلم الباطنية 25 أغسطس 1980، قصة إسماعيل ولي الدين. سيناريو وحوار مصطفي محرم وشريف المنباوي، إنتاج محمد مختار، وإخراج حسام الدين مصطفى".

وفي وقت سابق، استعادت الفنانة الكبيرة نادية الجندى، ذكريات تصوير مسلسها "مشوار امرأة" الذى عرض عام 2004، وجسدت فيه شخصيتى "زينات – أمل"، جمعتها بالمخرج أحمد صقر والفنانين محمد أبو داود، محمد رياض، مادلين طبر، ومدير التصوير مأمون عطا.



نادية الجندى في فيلم الباطنية



نادية الجندى في فيلم الباطنية

وتدور أحداث المسلسل حول "زينات" عندما يتوفى زوجها القومسيونجى الذى يتاجر فى الملابس وأدوات الزينة والأجهزة بالتقسيط، لموظفى الحكومة والشركات من الرجال والنساء، بمساعدة زوجته زينات، وتضطر للعمل بنفس المهنة لأنها لا تجد ما تسدد به ديون زوجها للتجار، وتتعرض زينات الجميلة لأطماع الرجال فى الحى الشعبى التى تسكن به وتتوالى الأحداث.

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وكانت قد احتفلت الفنانة القديرة نادية الجندى، مؤخرا بعيد ميلاد الكاتب وحيد حامد، ونشرت مجموعة من الصور وأفيش بعض الأفلام التى جمعتهما وهما رغبة متوحشة وملف سامية شعرواى.

وقالت الفنانة نادية الجندى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "صديقى العزيز والكاتب الكبير المتميز وحيد حامد كل سنة وأنت طيب وبخير وسعادة ونجاح وتألق ربنا يديك الصحة، تعاونا سويًا فى عملين كبار من أنجح أفلام السينما المصرية".

وأضافت: "ومن الأفلام اللى بعتز بيها جدًا فى مشوارى الفنى رغبة متوحشة وملف سامية شعراوي وكنت سعيدة باللقاء معاك وأتمنى أن يجمعنا قريبا لقاء جديد ونتعاون فى عمل كبير يكسر الدنيا إن شاء الله.. وعيد ميلاد سعيد".